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В России и мире

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

06.10.2019 21:48|ПсковКомментариев: 0

Ученые рассказали, где можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Science Alert.

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.


В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.


Источник: Псковская Лента Новостей
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