ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками

За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги. Об этом говорится в информации на сайте регулятора, которую проанализировали «Известия».
На клиентов банков, исправно выплачивающих кредиты, совершаются настоящие маркетинговые атаки со стороны кредитных организаций, клиентами которых они никогда не были. На данный момент в Сети можно наткнуться на сотни жалоб и обсуждений подобного поведения банковских сотрудников.
При этом жалобы на незаконные запросы кредитных историй обычно рассматривают в течение нескольких месяцев. После чего к процессу подключаются высшие инстанции, что также затягивает и усложняет процесс.
А штраф за незаконный запрос кредитной истории составляет символические 30–50 тыс. рублей, и он не останавливает банки. В Госдуме обещают кратно увеличить наказание.