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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Лолита и Дмитрий

В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. О причинах разрыва артистка не сообщила. Но уверяла, что дело вовсе не в том, что супруг завел себе кого-то на стороне, мол, Дмитрия никто не уводил, пишет СтарХит.

Однако, как удалось выяснить журналистам, 44-летний Иванов встречается со своей соотечественницей Ольгой Кулиевой из Белоруссии. Недавно спортсмен с новой пассией посетили свадьбу его друга в Литве, сидели рядом и буквально светились от счастья. Знакомые Димы и Оли утверждают, что тренер начал отношения с ней, когда еще жил с Лолитой.

Кулиевой около 40, у нее есть дочь, которой уже исполнилось 14. Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой. В свободное время женщина увлекается поэзией, часто публикует стихотворения в социальных сетях.

Предположительно, Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает. Ольга не афиширует их связь, ее страница в Instagram закрыта. Дмитрий тоже не делится снимками с избранницей.

Ольга Кулиева

В профиле Ольги обозначено, что та является основателем студии витаминной терапии, в которой можно зарядиться энергией, снять стресс и оздоровить организм. Женщина проходила обучение в США и даже успела поработать там в медицинской компании. Именно там Кулиева узнала о том, что многие витаминные инъекции помогают оздоровиться и прекрасно выглядеть. Студия Ольги расположена в центре Москвы.

Позднее Лолита отреагировала на известие о новой избраннице Дмитрия. «Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я - женщина взрослая, умная», - заметила звезда.

Напомним, Лолита сильно переживала после разрыва с мужем. Милявская признавалась журналистам, что порой доставала его смс-собщениями. «Но он мудро относится к этому, все понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее меня. И в этом его сила. Может, и есть такие пары, которые расходятся и улыбаются при этом. Я же не хочу делать вид, что крутая, мол, от таких не уходят. Да от каких угодно уходят», - рассуждала звезда.

По материалам: Super.ru

Фото: Instagram, Facebook