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Премьер-министр Дании рассмеялась, рассказывая о госрасходах на слонов и верблюда

Глава правительства Дании Метте Фредериксен выступала в местном парламенте - Фолькетинге. Открывая осеннюю сессию парламента, она в своей речи рассказала о тратах госбюджета. Среди прочих расходов была и покупка цирковых животных, а именно четырех слонов, передает Росбалт.

Цирк больше не имел право их использовать и государство должно было их выкупить. В парламенте Дании было заключено соглашение между партиями о запрете использования экзотических животных в цирке, и слоны были помещены на карантин. В октябре соответствующий закон должен быть рассмотрен в Фолькетинге. А пока правительство страны выкупило этих животных.

Но чиновники столкнулись с проблемой при этой покупке. По словам датского премьер-министра, власти, выкупая этих животных, и, подчеркнула она, над этим не стоит смеяться, не знали того, что у одного из слонов, Рамболине, был лучший друг - верблюд. «Верблюда… зовут Али, - сообщила премьер. - Нам сказали, что будет неправильно разлучить Рамболине и Али». В итоге пришлось потратить деньги налогоплательщиков еще и на верблюда.

Рассказывая эту историю, датский премьер не смогла сдержать смех. Как позже Фредериксен рассказала журналистам, она опасалась реакции антимиграционно настроенных депутатов из правых партий из-за такого перерасхода госсредств, но депутаты не только не возражали, но некоторое время вообще не могли говорить из-за смеха.

«Я очень опасалась, что "Новые правые" будут протестовать против покупки верблюда по имени Али. Они этого не сделали. Спасибо!» - сказала Метте Фредериксен. Ее слова цитирует ТАСС.