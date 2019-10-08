В России и мире

Пытавшийся вскрыть банкомат грабитель погиб в Череповце

В Череповце утром во вторник при попытке взлома банкомата погиб человек, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

«Сегодня в 5.20 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области поступила информация, что при попытке взлома банкомата (способ устанавливается) произошел взрыв в помещении банка, который расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома с частичной пристройкой. В результате происшествия погиб человек», - говорится в сообщении.

Помещения банка получили повреждения, несущие конструкции здания не пострадали, пишет «Интерфакс».

В свою очередь пресс-служба СКР региона сообщает, что погибшим оказался 37-летний житель Петрозаводска. Банкомат он пытался вскрыть с использованием газового оборудования.

По факту гибели мужчины проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.