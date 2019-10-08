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Instagram решил убрать вкладку «Подписки» ради приватности

Американская соцсеть Instagram уберет вкладку «Подписки» из приложения, лишив пользователей возможности оставаться в курсе активности друзей в пользу приватности. Об этом сообщило издание BuzzFeed со ссылкой на представителей сервиса, пишут «Известия».

Функция действовала с 2011 года и позволяла пользователям видеть оставленные лайки, комментарии и новые подписки из контактов в ленте друзей. Многие пользователи сервиса считали функцию возможностью шпионить за людьми, отмечает телеканал «360».

В самой компании отметили, что отсутствие «Подписок» мало кто заметит, потому что эта функция не пользовалась особой популярностью, а некоторые даже не знали о ее существовании.

В соцсетях считают, что это отличное решение, которое может спасти чьи-то отношения, ведь «лайкать своих бывших теперь можно без угрозы скандалов и разборок». По словам представителя Instagram Вишала Шаха, такое решение было принято «во избежание недоразумений», отмечает «Федеральное агентство новостей».