В России и мире

В Россию приехал радиоактивный поезд

В Россию прибыл пассажирский поезд из Германии, в одном из вагонов которого зафиксировано значительное превышение радиационного фона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, поезд, отправившийся из Берлина, должен прибыть на Белорусский вокзал Москвы в 19:35. На месте находятся экстренные службы столицы, пишет «Лента.ру».

«Поступила информация от пограничных служб сопредельного государства, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Источник радиации будет установлен после прибытия поезда», — сказал собеседник «Интерфакса».

Следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.