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В ночь на 9 октября россияне увидят первый октябрьский звездопад

В Московском планетарии рассказали, что россияне в ночь на 9 октября увидят метеоритный поток Дракониды, который станет первым из двух потоков, активных в октябре. Об этом рассказала ТАСС сотрудница планетария Людмила Кошман.

«В октябре нас ожидают два звездных дождя — Дракониды и Ориониды. Дракониды появятся в ночь на 9 октября, а в ночь на 21 октября будет максимум другого метеорного потока, который называется Ориониды, то есть нужно смотреть на созвездие Ориона», — отметила астроном.



По словам Кошман, наиболее подходящее для наблюдений время — после часа ночи. Метеорный поток Дракониды продлится около недели, но после 9 октября количество метеоров заметно уменьшится.

Дракониды представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц. Их можно наблюдать из любой точки планеты чуть левее Большой Медведицы при условиях хорошей погоды и чистого неба.