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Сергей Шнуров написал стих об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в соцсети Instagram 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.

Источник: аккаунт исполнителя, Instagram

Как пишет портал «Лента.ру», музыкант иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной:

«Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит».

Затем фронтмен «Ленинграда» рассказал о красотах осеннего леса, в котором притаились танки:

«Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!».

Напомним, Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге 6 октября, накануне своего дня рождения. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер насладился осенней природой.

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива. В своем произведении исполнитель назвал главу государства личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком.