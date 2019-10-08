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Жители Саратова вышли на стихийный митинг после убийства девятилетней девочки

Несколько сотен жителей Саратова вышли на стихийный митинг после убийства девятилетней девочки Елизаветы Киселевой. Об этом в пятницу, 11 октября, пишут местные СМИ.

По данным портала «Регион 64», жители потребовали у сотрудников полиции выдать им подозреваемого в убийстве ребенка. Правоохранительные органы призвали горожан разойтись и не мешать следственным действиям.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ребенка искали волонтеры отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции и спасатели. Тело нашли недалеко от ее дома на улице Высокой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По информации издания «Саратов 24», подозреваемого в убийстве задержали.