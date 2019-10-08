В России и мире

Подозреваемый назвал причину убийства девочки из Саратова

Валерий Дряве/ЧП-Саратов/vk.com

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы из Саратова признался в совершении преступления и рассказал о мотивах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, несколько месяцев назад мужчина приметил старый заброшенный гараж, надел на него замок и завладел им.

9 октября школьница проходила мимо, увидев мужчину, она спросила, его ли это гараж. По сведениям СК, подозреваемый предположил, что гараж мог принадлежать семье девочки.

Испугавшись разоблачения, мужчина затащил жертву в гараж и убил.

В настоящее время следствие проверяет версию убийства. Причастность мужчины к преступлению подтверждается, в том числе благодаря камерам наружного наблюдения

По данным СК, у злоумышленника есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».