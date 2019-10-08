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Мужчина вернулся домой спустя 7 часов после своих похорон

11.10.2019 19:27|ПсковКомментариев: 0

В Индонезии житель деревни Гесикан вернулся домой после собственных похорон. Об этом сообщает Asia One.

До этого стали известно о том, что в ДТП погиб мужчина, у которого не было документов. Его тело не смогли опознать из-за многочисленных увечий. Однако полиция установила личность хозяина мотоцикла, им оказался 40-летний строитель Сунарто. Правоохранители решили, что именно он разбился в ДТП.

Труп передали родственникам, которые также не смогли подтвердить, что это их близкий. Мужчину похоронили.

Спустя семь часов после похорон Сунарто вернулся домой. Он рассказал, что занял деньги у некого Вариима, оставив мотоцикл в качестве залога. Скорее всего, погибший – это Вариим.

Как передает «Газета.Ру», родственники мужчины решили не перезахоранивать тело, а изменить имя на надгробии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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