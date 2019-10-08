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Чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры

Главу администрации Шабуровского сельского поселения, расположенного в Челябинской области, обязали вернуть в бюджет средства, потраченные на ремонт собственной квартиры. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на областную прокуратуру.

Чиновник «одолжил» у государства более 26 тысяч рублей на замену окон.

«Установлено, что глава сельского поселения в августе 2018 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконного блока и окна с балконной дверью в квартире, не являющейся муниципальной собственностью, а также осуществил финансирование данных работ в размере 26,2 тысячи рублей за счет бюджетных средств сельского поселения», — поясняется в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать действия чиновника незаконными. Судья с мнением надзорного органа согласился и обязал главу поселения вернуть растраченные средства в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.