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Фильм «Джокер» включили в топ-10 фильмов всех времен

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса попал в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb и расположился в рейтинге на 10 месте, пишут «Известия».

Всего в чарте насчитывается 250 фильмов. В тройке лидеров «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта (1994 год) и две части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы (1972 год и 1974 год соответственно).

В российском прокате картина стартовала 3 октября. Лента с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает об истории Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса. 7 сентября фильм удостоился награды «Золотой лев» на 76-м Венецианском фестивале.

Добавим, что фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с 3 октября собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). С начала проката в России картину уже посмотрели более 3,5 млн зрителей.