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Разведенных родителей намерены обязать оплачивать ребенку жилье

Тех родителей, которые после развода начинают жить отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем. Законопроект об этом правительство РФ внесло в Госдуму, пишет «Российская газета».

Сейчас, по Семейному кодексу, каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в том случае, если нет соглашения и особых обстоятельств. В перечень особых обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними и другие обстоятельства.

Если же поправки будут приняты, то в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит после развода привлекать обоих родителей к расходам по обеспечению ребенка жильем.

Имущественные интересы детей при разводе учитываются и сейчас, но статья 86 Семейного кодекса РФ устанавливает перечень ситуаций, когда родители могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей. Так, если выплачиваются алименты, но их не хватает на медицинские расходы из-за тяжелой болезни или увечья ребенка, суд может назначить дополнительную сумму к выплате, чтобы эти расходы покрыть. Инициатива состоит в том, чтобы перечень этих ситуаций дополнить отсутствием пригодного для проживания ребенка жилого помещения.

«Появление этого указания будет способствовать большей предсказуемости правосудия и, в конечном счете, большей защищенности детей при возникновении определенных экстренных обстоятельств при разводе родителей. Мы предлагаем дальнейшее обсуждение предложенной редакции законопроекта в Госдуме. Также мы указали на необходимость исключения возможности для злоупотреблений предлагаемой нормой», - прокомментировал документ председатель комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников.