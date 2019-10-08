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Россия готова рассмотреть вопрос о помощи пострадавшей из-за тайфуна Японии

Россия готова рассмотреть вопрос об оказании помощи Японии в связи с тайфуном «Хагибис», но пока такого обращения от Токио не поступало. Об этом сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что из-за тайфуна, который обрушился на Японию сегодня, 12 октября, уже погибли как минимум два человека, 70 пострадали. Остановлено железнодорожное и воздушное сообщение, включая международные перелеты. Власти Японии объявили максимальный уровень угрозы в семи префектурах, включая Токио. Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.