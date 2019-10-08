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В сеть утекли не публиковавшиеся ранее фотографии с первой свадьбы Пугачевой

Фанаты нашли и опубликовали снимок с первой свадьбы главной певицы СССР и России Аллы Пугачевой, сообщает 360о.

В 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса. Именно он предоставил архивные кадры фанатам, которые, по его словам, сделал фотограф Грибоедовского ЗАГСа Москвы. Всего было сделано четыре снимка, но фотограф передал новобрачным только один.



Источник: allapugachevaandherfamily, Instagram

«Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера», - вспомнил Миколас Орбакас.