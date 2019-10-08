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Звезду «Дома-2» избили на корпоративе. ВИДЕО

Участницу реалити-шоу «Дом-2», 23-летнюю Марго Овсянникову избили на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».

На опубликованной изданием видеозаписи после выступления Овсянниковой на сцену вышел певец Jerry (Евгений Зыков). Марго танцевала и снимала происходящее на камеру смартфона.

Затем одна из посетительниц подошла к сцене и напала на Овсянникову, начала бить ее руками, а затем и ногами. Участницу реалити увезли в больницу. В начале видео лицо нападавшей попало в объектив смартфона.

Продюсер Диана Бичарова заявила, что в настоящее время личность нападавшей устанавливается, Маргарита планирует подать на нее в суд за хулиганство. «Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — добавила она.

Марго Овсянникова (Маргарита Овсянникова) родилась в 1996 году в Донецке. Певица, выпустила клип, с 2017 года участвует в «Дом-2». На шоу она встречалась с Саймоном Марданшиным, но он разорвал с ней отношения после того, как узнал, что девушка оказывала эскорт-услуги.

Кстати, это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент встречалась.