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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Ведущая программы «Жить здорово» все чаще в последнее время удивляет своими высказываниями. На этот раз она заговорила о вреде использования необходимого средства личной гигиены - туалетной бумаги, пишет dni.ru.

По мнению звезды, использовать туалетную бумаги после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо. Она считает, что будущее за японскими туалетами с автоподмывом заднего прохода.

Как оказалось, данное средство личной гигиены травмирует анальный проход за счет своей жесткой структуры, которая царапает нежную кожу и создает анальные трещины. Они со временем заражаются инфекцией через кал, и начинается гноение. Впоследствии у человека может развиться болезнь под названием геморрой. Об этом рассказал гость программы «Жить здорово» – иммунолог Андрей Продеус.

Отметим, создатели телепередачи «Жить здорово!» получили в 2019 году три госсубсидии от Роспечати на общую сумму 57 млн рублей. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Демография».

В документах программа Елены Малышевой названа одним из «социально значимых проектов». Студия «Пиманов и партнеры» снимет в 2019 году 141 выпуск «Жить здорово!» общим хронометражом около 28 часов. Деньги из бюджета выделили для компенсации расходов на их производство. В частности, покроются затраты на съемку циклов «Поддержка семей с детьми», «До 60 и старше» и «Укрепление общественного здоровья».

По подсчетам портала «Госзатраты», стоимость одной минуты шоу Малышевой составляет около 33 700 рублей. Более половины средств (66%) субсидий уйдут на зарплату штатных и внештатных сотрудников. Остальные деньги потратят на аренду помещений и транспорта, декорации, реквизит и прочие расходы.

«Жить здорово!» выходит на Первом канале с 2010 года. Тогда она заменила программу «Малахов+», которую вёл народный целитель Геннадий Малахов. Программу Елены Малышевой часто критикуют за использование реквизита, наглядно демонстрирующего различные человеческие органы. Кроме того, программу о здоровом образе жизни не раз осуждали за популизм и выбор громких тем. В частности, в «Жить здорово!» встречаются сюжеты о том, «как покорить мужчину», «как правильно какать», «как сходить в туалет незаметно».

В рамках национального проекта «Демография» действует 5 федеральных программ - «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни». Общий бюджет проекта - более 3,1 трлн рублей.