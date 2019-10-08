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В России и мире

Путин оценил возможность возвращения к обстановке холодной войны

13.10.2019 13:12|ПсковКомментариев: 0

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения в обстановку холодной войны, подчеркнул, что Россию это затронуло бы в наименьшей степени.

Во время интервью для RT Arabic, Sky News и Al Arabiya президента спросили, считает ли он, что новая гонка вооружений способна перезагрузить обстановку холодной войны.

«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно», — заявил он.

Как указал президент, важны расходы на оборону.

«Я, наверное, не открою для вас никакого секрета, а может быть, удивлю, не знаю, но Россия занимает седьмое место по расходам. Саудовская Аравия — третье после США, которые тратят 716, по-моему, миллиардов и запросили на следующий год уже 750; после Китая — там где-то 177 с небольшим миллиардов; потом Саудовская Аравия — сколько там, я не знаю, 59, по-моему; потом Великобритания, Франция; потом Япония — 48,1, по имеющимся у меня данным; а потом только Россия на седьмом месте — 48 миллиардов. И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире», — указал он.

Он подчеркнул, что это является результатом целенаправленной работы на важнейших направлениях.

«Надо отдать должное нашим специалистам, умения определить эти направления, сконцентрировать ресурсы — это наличие школ: и научных школ, производственных школ, базовых знаний, компетенций», — добавил он.

Путин отметил, что гонка вооружений — «это плохо и ничего хорошего для мира она не сулит», но Россия не собирается втягиваться в непомерные для страны бюджетные расходы.

Ранее Путин призвал отказаться от принципов холодной войны и «блоковой философии» ради достижения мировой безопасности.

Он также отметил, что архитектура мировой экономики изменилась после окончания холодной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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