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Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка», пишет РИА Новости.

Певица отметила, что Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею лично и Алексеем Беловым. Эта композиция вошла в альбом Кормухиной «Падаю в небо», артистка выполнила все формальности в плане авторства. Однако в 2015 году она услышала эту же песню в исполнении Полины Гагариной, при этом автором значился Константин Меладзе.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», - заявила певица в эфире НСН.

Кормухина рассказала о проведенной в мае экспертизе двух кавер-версий песни Цоя. Специалисты, по словам певицы, признали ее вариант композиции самостоятельным произведением, а «Кукушка» в исполнении Гагариной не является ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением.

Певица подчеркнула, что не имеет финансовых претензий к Полине Гагариной.

«В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно», - объяснила Кормухина.

По ее мнению, Гагариной следует извиниться и признать свою неправоту.