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Муж Лолиты подал на развод

Фото: РИА «Новости»

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов подал в суд Москвы заявление о расторжении брака с российской артисткой Лолитой Милявской. Об этом сообщает «Пятый канал».

Иск от Иванова был зарегистрирован судом еще 7 октября.

Известно, что на счету певицы это 5-й развод.

С 44-летним Ивановым Милявская рассталась в этом году после 9 лет брака.

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В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. О причинах разрыва артистка не сообщила. Но уверяла, что дело вовсе не в том, что супруг завел себе кого-то на стороне, мол, Дмитрия никто не уводил, пишет СтарХит. Однако, как удалось выяснить журналистам, 44-летний Иванов встречается со своей соотечественницей Ольгой Кулиевой из Белоруссии.