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«Кот-наркокурьер» был вещдоком по делу о наркотиках, но сбежал до суда

Суд города Новомосковск Тульской области рассматривает резонансное уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с помощью кота. Сам кот как вещественное доказательство был изъят и отправлен на хранение ответственному лицу. Однако несколько месяцев назад он сбежал, и теперь расследование дела под угрозой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как утверждает следствие, заключенный колонии № 6 Эдуард Долгинцев поставлял другим заключенным с воли наркотики. Для этого он использовал кота, в ошейнике которого был секретный кармашек, где он и переносил наркотики, пролезая через дыру в заборе на территорию колонии.

В августе 2018 года кота «бело-черно-серых тонов» поместили в зооуголок в Новомосковске. В сентябре туда приехал адвокат Дмитрий Сотников, чтобы «ознакомиться с вещдоком». Но оказалось, что кот сбежал еще зимой: его выпустили из клетки, так как было холодно. Выйдя оттуда, кот испугался собак и убежал.

По словам адвоката, он хотел провести следственный эксперимент - надеть на кота ошейник с грузом и посмотреть, как он будет себя вести.

Опрошенные «Коммерсантом» адвокаты заявили, что утеря вещдока может привести к серьезным последствиям вплоть до закрытия дела.