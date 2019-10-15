В России и мире

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат на 5 лет выезд из страны

Законопроект об установлении возможности временно ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ одобрен в первом чтении на заседании Госдумы в четверг.

Один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснил цель законопроекта.

«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен», - сказал Пискарев журналистам.

Он отметил, что «особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений».

В соответствии с предложенной поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до 5 лет.

Он отметил, что есть случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы.

При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Авторами законопроекта, наряду с Пискаревым, выступили первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.