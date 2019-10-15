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Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата. Об этом пишет ТАСС.

За январь-сентябрь реальные располагаемые доходы граждан РФ увеличились на 0,2% в годовом выражении.

Денежные доходы россиян (в среднем на душу населения) в III квартале выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,085 тысяч рублей.