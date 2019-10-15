В России и мире

США предоставили информацию о лицах, готовивших террористические атаки в России

США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова, который ответил на вопросы журналистов после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», - сообщил глава ФСБ, говоря о сотрудничестве с американскими партнерами. Он не стал конкретизировать, когда Россия получила такую информацию от американских коллег, но подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз.

Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге (в 2017 году - прим. ТАСС), Россия оказывала США помощь в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников. «Мы эту работу активным образом проводим, в том числе подключаем к ней и другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока. Эта работа носит комплексный характер», - подчеркнул он.

По его словам, одна из целей ежегодно проводимого ФСБ России международного совещания руководителей спецслужб (оно проходит уже 18-й раз) - это необходимость вовлечения конкретных компетентных служб в работу по борьбе с терроризмом. «Польза от этого очень существенная, во всяком случае, мы очень признательны нашим коллегам за тот объем информации, который они представляют нам», - отметил директор ФСБ. «Мы не остаемся в долгу, оказываем помощь и поддержку в том числе в информировании наших партнеров по любым проявлениям и угрозам, с которыми мы сталкиваемся и той информации, которую мы получаем», - добавил он.

Также Бортников уточнил, что Россия и США не прекращали контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. «С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от той ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами, - отметил Бортников. - Мы всегда подчеркивали, в том числе и американская сторона должным образом относилась к этому, то, что политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной. От этого зависит очень много».

«Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, с Федеральным бюро расследований, с Агентством по противодействию наркотикам. Эти вопросы решаются не только здесь в рамках нашего совещания (руководителей спецслужб - прим. ТАСС), но и в двустороннем формате на территории тех структур где присутствуют представители (специальных служб)», - сказал глава ФСБ.

Бортников напомнил, что «примеры содействия друг другу в первичном получении информации о готовящихся атаках либо расследования преступления в нашей практике имеются».