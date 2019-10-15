В России и мире

Парижский зоопарк представил новый организм - «слизь», у которой 720 полов и способность к самоисцелению

Зоопарк Парижа показал ранее неизвестный живой организм - слизевика, который выглядит как гриб, но «ведет себя как животное». Об этом сообщает The Guardian.

Его назвали blob («капля», «слизь») в честь фильма The Blob - хоррора 1958 года, где инопланетная слизь захватывает городок в штате Пенсильвания, поглощая все на своем пути.

Ученые описали слизевика как «одну из тайн природы». У него нет рта, желудка, глаз, но при этом он все равно может обнаружить пищу и переварить ее. У организма сразу 720 полов и возможность к самоисцелению. Если его разрезать пополам, то он восстановится за две минуты.

У «слизи» нет мозга, но директор парижского музея естественной истории Бруно Давид (Bruno David) отметил, что она способна к обучению. К примеру, организм способен выбраться из лабиринта, а если «слить» двух представителей, то один сможет передать свои «знания» другому. У «слизи» нет ног или других конечностей, но она способна перемещаться со скоростью 4 сантиметра в час.

«Слизь» практически бессмертна: опасность для нее представляют только свет или засуха, но и в этом случае она не умирает, а лишь впадает в спячку. При возвращении благоприятных условий организм снова пробуждается.