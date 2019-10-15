В России и мире

В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов

Проблема пагубного влияния пластика на экологию в скором времени приведет к тому, что человечество просто откажется от его производства. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, комментируя предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты, пишет «Российская газета».

«Мы понимаем, какие существуют проблемы в мире: континент, который образовался между Индией и Африкой из пластиковых бутылок и стаканчиков, - отметил политик. - Это общемировой тренд, который приведет к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдет более современные средства упаковки».

По мнению Черкасова, для сохранения окружающей среды уже сейчас необходимо внедрять действенные технологии и практики, успешно функционирующие в других странах. Кроме того, депутат предлагает разработать дорожную карту, где будет поэтапно прописан уход предприятий от применения, например, пластиковой посуды.

Смотрите также Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Напомним, ранее Роспотребнадзор предложил сократить производство одноразовых пакетов, а в дальнейшем запретить из вообще. При этом конкретные сроки реализации данной инициативы пока не называются.