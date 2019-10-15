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В Госдуму внесли проект закона о льготной аренде для книжных магазинов

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить организациям культуры предоставлять в аренду по льготной ставке часть своей площади для размещения там книжных магазинов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, пишет «Деловой Петербург».

«С 2008 года средняя цена книги поднялась более чем на 40%. Дальнейшее повышение может привести к резкому снижению посещаемости книжных магазинов и существенному падению объемов продаж. Сокращение книжных магазинов, приводящее к уменьшению объемов выпуска книг, повышению цен на книги, снижению посещаемости книжных магазинов и существенному падению объемов продаж, во многом обусловлено высокой арендной платой за торговые помещения, которая сегодня составляет более 30% от общих затрат книготорговых предприятий. В связи с этим возникает необходимость расширения книготорговой сети», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней же отмечается, что законопроектом предлагается «разрешить организациям культуры (за исключением организаций культуры, являющихся казенными учреждениями) заключать договоры аренды с установлением льготной ставки арендной платы в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, для осуществления розничной торговли книгами, газетами, журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения».

Предполагается, что требования к ассортименту изданий в книжных магазинах в вышеназванных учреждениях будут утверждены приказом Минкультуры.

Также в пояснительной записке отмечается, что реализация инициативы, как ожидается, повысит привлекательность и организаций культуры, и самих книжных магазинов.