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Объявивший себя богом экс-кандидат в президенты Киргизии стал фигурантом уголовного дела

19.10.2019 12:24|ПсковКомментариев: 0

Главное управление внутренних дел Бишкека приступило к расследованию уголовного дела в связи с заявлениями бывшего кандидата в президенты Киргизии Арстанбека Абдылдаева, объявившего себя богом.

Как передает «Интерфакс», досудебное производство ведется по статье УК Киргизии о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. По информации ГУВД, рамках досудебного производства назначены религиоведческая и лингвистическая экспертизы, действиям Абдылдаева будет дана юридическая оценка.

Ранее Абдылдаев в ходе пресс-конференции заявил, что является богом и станет президентом Вселенной в 2020 году. Его сторонники потребовали от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть» Абдылдаеву. Заявление Абдылдаева вызвало общественный резонанс в республике и 16 октября в ходе заседания парламента Киргизии директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов сообщил, что заявление Абдылдаева будет подвергнуто экспертизе.

Абдылдаев, также известный как Арстан Алай, дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента республики в 2011 и 2017 годах. Абдылдаев является последователем тенгрианства (древняя религия тюрко-монгольских кочевников).

Источник: Псковская Лента Новостей
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