В России и мире

Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

Россия стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент страны Владимир Путин — самым влиятельным иностранным лидером. Такую позицию выразил в воскресенье, 20 октября, в газете Sunday Times редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн, пишут «Известия».

«Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля, Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников – Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», – пишет Боуэн.

Он также отмечает, что у Путина нет «волшебного подхода» к Ближнему Востоку, но российский президент занял пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии.

«Пока они мучительно думали, что им сделать, Путин действовал», — говорится в статье.

«Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов. Ближний Восток может ударить в спину, но этого пока не произошло. Когда-нибудь в будущем Россия окажется в первом ряду претендентов на заключение контрактов на восстановление лежащей в руинах страны (Сирии — ред.). Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться», – отмечает эксперт.

Джереми Боуэн полагает, что решающее влияние на ситуацию в Сирии окажет грядущая встреча президента России с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, намеченная на 22 октября.

«Путин, возможно, окажет большее влияние на то, как закончится кризис. Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», — заключил Боуэн.