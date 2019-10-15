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Статведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения цифровой переписи населения

Статистические ведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения переписи населения, а также обсудили другие направления деятельности с целью унификации подходов. Об этом сообщили в воскресенье журналистам главы Росстата Павел Малков и Белстата Ирина Медведева по итогам визита делегации российских специалистов в Минск для ознакомления с опытом организации и проведения переписи населения в республике с использованием цифровых технологий.

«Мы плотно поработали два дня, белорусские коллеги в самый разгар проходящей здесь переписи рассказали, как она проходит. Мы говорим о том, что это первая цифровая перепись, проходящая совсем по другим правилам и стандартам, - отметил Малков. - Использование цифровых технологий, интернет-перепись, планшеты для переписчиков, цифровые карты, новые средства для анализа информации и другое, все это влечет другие требования к переписи населения, и здесь мы увидели как все это организовано».

По его словам, это бесценный опыт, который будет использован в следующем году, когда будет проходить перепись населения в России. «В следующем году эту эстафету принимаем мы, и мы используем белорусский опыт», - сказал Малков. Он рассказал, что российская делегация в Минске увидела весь процесс организации нынешней переписи, в частности, как выглядит форма для переписи, как она оптимизирована для того, чтобы гражданам было легко ею пользоваться, как была построена информационная кампания, организованы стационарные участки, колл-центр.

По его словам, особое внимание было уделено информационной безопасности.