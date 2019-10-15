Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто такие шабашники?
Аварий не будет!
Штраф за оскорбление коллектора
Архитектор провалов
Сапоги на первые морозы
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
Где переобуть машину?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
не думай о Yota
и снова #Пушкинбал
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 21.10.2019 08:300 Эксперты озвучили среднюю зарплату сборщика мебели в Пскове 21.10.2019 08:210 Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения 21.10.2019 08:021 Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае 20.10.2019 22:000 Статведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения цифровой переписи населения 20.10.2019 18:180 Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке
 
 
 
Самое популярное 18.10.2019 10:461 На Ленинградском шоссе в Пскове произошло тройное ДТП. ФОТО 18.10.2019 13:1311 Говорит и указывает Москва 18.10.2019 09:381 Из-за отказавших тормозов произошло ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 18.10.2019 09:077 Обещать - не значит жениться 18.10.2019 13:044 Министр промышленности и торговли РФ посетил ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

21.10.2019 08:02|ПсковКомментариев: 1

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом 21 октября сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Источник: «Известия»

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.

Напомним, 19 октября, около 02.00 по московскому времени, на реке Сейба рядом с селом Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Вода затопила в поселке 2 рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших, 6 человек остаются пропавшими без вести.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. В Курагинском районе края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.

Теги: #МЧС #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 1117 человек
21.10.2019, 08:530 В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных препаратов 21.10.2019, 08:450 Псковский прозаик Игорь Смолькин стал золотым дипломантом X славянского литературного форума 21.10.2019, 08:300 Эксперты озвучили среднюю зарплату сборщика мебели в Пскове 21.10.2019, 08:210 Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
21.10.2019, 08:140 Преподаватель Псковского областного колледжа искусств Ирина Галковская победила в конкурсе видеоблогеров 21.10.2019, 08:021 Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае 20.10.2019, 22:191 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 20.10.2019, 22:100 Названы победители финального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
20.10.2019, 22:000 Статведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения цифровой переписи населения 20.10.2019, 21:374 В России выросли продажи антидепрессантов 20.10.2019, 21:202 Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора 20.10.2019, 20:500 В великолукском магазине несовершеннолетнему молодому человеку продали пиво
20.10.2019, 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 20.10.2019, 19:490 Профилактические беседы и инструктажи провели сотрудники МЧС с жителями Усвятского района 20.10.2019, 19:200 Соревнования по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области. ФОТО 20.10.2019, 18:520 Псковичи принимают участие в финальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Крыму
20.10.2019, 18:464 Рейтинг политической активности. 11-18 октября 20.10.2019, 18:180 Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке 20.10.2019, 17:440 До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за развратные действия в отношении несовершеннолетних детей 20.10.2019, 17:030 Пьяных водителей-рецидивистов задержали полицейские в Пскове и Порхове
20.10.2019, 16:300 Условие для досрочного выхода на пенсию назвали в ПФР 20.10.2019, 16:010 Более года колонии строгого режима получил великолучанин за удар ножом знакомого 20.10.2019, 15:300 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и облачная погода 20.10.2019, 15:230 Две женщины пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Великолукском районе
20.10.2019, 15:000 Отменить запрет на окрашивание волос и ношение причесок в великолукских школах требует прокуратура 20.10.2019, 14:238 Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона 20.10.2019, 14:120 Фотофакт: Парковка на тротуаре 20.10.2019, 13:510 Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области
20.10.2019, 13:200 В Порхове местный житель украл из магазина косметику на 3 тысячи рублей 20.10.2019, 12:400 Команды общеобразовательных учреждений Псковского района посоревновались в пулевой стрельбе 20.10.2019, 12:204 Виктор Антонов работникам дорожного хозяйства: Пусть результаты вашего труда будут предметом общей гордости всех жителей региона 20.10.2019, 12:040 В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
20.10.2019, 11:447 Не так страшно ехать по этим мостам, как страшно проходить под ними - репортер НТВ о псковских мостах 20.10.2019, 11:322 Михаил Ведерников поздравил представителей дорожной отрасли региона с профессиональным праздником 20.10.2019, 11:014 Назван самый опасный военный корабль России 20.10.2019, 10:340 Сегодня в Славковском доме культуры состоится концерт в честь юбилея самодеятельного коллектива «Сударушки»
20.10.2019, 10:000 Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей 20.10.2019, 09:310 Псковичи могут обезопасить себя от гриппа не только в рабочие, но и в выходные дни 20.10.2019, 09:000 В Ваулиных Горах пройдут соревнования по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области 20.10.2019, 00:330 «Темная сторона»: Псковичи приняли участие в вечернем велоспринте по Корытовскому лесу. ФОТО
19.10.2019, 22:230 Великие Луки присоединятся к волонтерской акции «Неделя добрых дел» 19.10.2019, 21:330 «Зенит» разгромил «Ростов» - 6:1 19.10.2019, 21:090 Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям Порховского района 19.10.2019, 20:430 День открытых дверей пройдет 22 октября в новом воркаут центре на Рижском, 16
19.10.2019, 20:170 В Псковской области двое мужчин заключены под стражу по обвинению в надругательстве над женщиной 19.10.2019, 20:010 В исправительных учреждениях Псковской области прошли Дни открытых дверей для родственников осужденных 19.10.2019, 19:310 Продолжается розыск жителя Середки, страдающего потерей памяти 19.10.2019, 18:530 Пожилую пациентку на 6 часов забыли в томографе
19.10.2019, 18:280 Виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве 19.10.2019, 17:570 Международная выставка кошек «Кубок Псковщины-2019». ФОТО 19.10.2019, 17:410 По просьбе родителей в Пскове отремонтируют проезд к школе №26 19.10.2019, 17:180 В спорткомплексе «Олимп» проходит Открытый кубок Псковской области по спортивным танцам. ФОТО
19.10.2019, 17:127 В РПЦ назвали отслеживание маньяков в соцсетях эффективнее смертной казни 19.10.2019, 16:530 Больше цвета, комфорта и тепла: скидки октября на «Стройбазе на Алмазной» 19.10.2019, 16:300 Более половины россиян не планирует брать дополнительный отпуск в новогодние каникулы 19.10.2019, 16:060 Жители Подборовья-3 жалуются на аварийное состояние местного почтового отделения
19.10.2019, 15:480 В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы 19.10.2019, 15:250 250 школьников примут участие в Спартакиаде УМВД России по Псковской области «Твой выбор» 19.10.2019, 15:080 Губернатор предложил жителям деревни Неелово-2 создать ТОС 19.10.2019, 14:510 В «Михайловском» объявили тему «Гейченковских» чтений - 2020
19.10.2019, 14:290 Власти Пскова поздравили дорожников с наступающим профессиональным праздником 19.10.2019, 14:080 Активисты ОНФ добились ликвидации свалки около деревни Моложва Печорского района 19.10.2019, 13:501 Работы на дороге Ваулино-Торошино будут завершены к концу октября 19.10.2019, 13:351 МЧС не советует людям, не умеющим плавать, рыбачить далеко от берега
19.10.2019, 13:170 Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах 19.10.2019, 12:592 «Псков-747» потерпел одно из крупнейших поражений в истории клуба 19.10.2019, 12:390 Псковичам напомнили об изменении правил организованной перевозки детей автобусами 19.10.2019, 12:240 Объявивший себя богом экс-кандидат в президенты Киргизии стал фигурантом уголовного дела
19.10.2019, 12:152 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Юбилейной 19.10.2019, 12:023 «Совсем другой вид»: Основные ремонтные работы на улице Юбилейной завершены 19.10.2019, 11:570 Туман, дожди и до +16 градусов прогнозируют завтра на территории Псковской области 19.10.2019, 11:530 Работы по ремонту дороги в «Орлецах» будут завершены в этом году
19.10.2019, 11:462 Псковичка стала очередной жертвой дистанционного мошенничества 19.10.2019, 11:2610 Ремонт ул. Яна Фабрициуса от площади Победы до ул. Гражданской завершат в 2020 году 19.10.2019, 11:160 Фальшивые деньги обнаружены в Пскове и Великих Луках 19.10.2019, 11:000 В Пскове подвели итоги геоигр «Псков. Театр, кино»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.