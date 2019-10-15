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Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор попросит правительство разрешить ведомству проверить все дамбы в России в связи с трагедией в Красноярском крае. Об этом 21 октября сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Источник: «Известия»

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство также начиная с 23 октября проверит все участки, где работает компания «Сисим», на чьем месторождении произошло ЧП.

Напомним, 19 октября, около 02.00 по московскому времени, на реке Сейба рядом с селом Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Вода затопила в поселке 2 рабочих общежития временного типа. Из-за ЧП организовали эвакуацию жителей Щетинкино.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших, 6 человек остаются пропавшими без вести.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. В Курагинском районе края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.