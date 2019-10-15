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Эксперты озвучили среднюю зарплату сборщика мебели в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты сборщиков мебели в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Источник: pixabay.com

Так, по данным Superjob, сборщик мебели в этом городе в среднем получает 39 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 55 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 43 000 рублей, Великий Новгород - 39 000 рублей, Смоленск - 39 000 рублей, Ленинградская область - 47 000 рублей в месяц.