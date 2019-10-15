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Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Египта в России. Саммит состоится в Сочи 23–24 октября.

«Последняя проверочная комиссия подтвердила, что все в Египте налаживается хорошо. Это дает предпосылки к тому, что во время встречи будет принято положительное решение по данному вопросу», - сообщили в посольстве Египта.

Источник в российских дипломатических кругах подтвердил: опрос восстановления виасообщения будет решен в самое ближайшее время.

При этом эксперты опасаются, что в Египте сильны позиции исламистов, и терроризм загнан в подполье, но отнюдь не искоренен полностью.

Напомним, аэробус А321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на Синайском полуострове 31 октября. 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и 7 членов экипажа погибли. Причиной трагедии стал взрыв бомбы. По версии следствия, террористам удалось пронести взрывное устройство через охрану аэропорта. После катастрофы авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Следствие продолжается до сих пор. Среди жертв той трагедии - 9 жителей Псковской области. Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров, заместитель главы города Пскова Александр Копылов и ео супруга Елена Мельникова.