В России и мире

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны. Об этом говорится в десятом ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse.

Как подчеркивается в исследовании, это очень высокий показатель - выше, чем в США, имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Штатах на долю 10% богачей приходится 76% личного благосостояния.

По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

По подсчетам швейцарского банка, число миллионеров в России увеличилось с 14 000 в 2010 году до 246 000 в 2019 году. А миллиардеров в России - 110.

В целом за последний год мировое богатство выросло на 2,6% - до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня - 70 850 долларов, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.

В рейтинге благосостояния Швейцария занимает первое место - в этой стране на душу населения приходится 17 790 долларов. Следом находятся Соединенные Штаты (11 980 долларов), Япония (9 180 долларов) и Нидерланды (9 160 долларов). По состоянию на середину 2019 года величина финансовых активов на душу взрослого населения в России оценивалась в 10 570 долларов, а нефинансовых - в среднем в 19 530 долларов.

В мире, по оценкам на середину нынешнего года, насчитывалось 46,8 млн человек с состоянием, превышающим 1 млн долларов. Это на 1,1 миллиона больше, чем в 2018 году.