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Владелец товарного знака «Свинка Пеппа» взыскал с корпорации «Гринн» $20 тысяч

Арбитражный суд Воронежской области принял решение взыскать с АО «Корпорация Гринн» (город Орел, управляет сетью продовольственных гипермаркетов «Линия») в пользу Entertainment One UK Ltd компенсацию за нарушение прав на товарный знак «Свинка Пеппа» в размере 20 тысяч долларов, следует из материалов суда.

По решению суда расчет будет произведен в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты компенсации.

Entertainment One UK Ltd обратилась в суд в сентябре текущего года. В качестве доказательства нарушения истец представил суду фотографии товара, чек на его приобретение, видеозапись процесса приобретения спорного товара и непосредственно сам приобретенный у ответчика товар.

Британская теле- и кинокомпания Entertainment One владеет правами на товарный знак «Свинка Пеппа».

АО «Корпорация Гринн» создано в 1992 году в Курске, однако в 2008 году компания перерегистрировалась в Орле. Компанией владеют физлица, руководитель - Николай Грешилов. Основным видом деятельности корпорации является управление сетью продовольственных гипермаркетов формата cash&carry под брендом «Линия». По данным на сайте компании, в настоящее время они представлены 27 гипермаркетами в Курской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Калужской, Тамбовской, Смоленской, Тульской областях.