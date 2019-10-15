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WhatsApp внедрил новую функцию

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет ограничить список лиц, имеющих право добавлять пользователя в групповые чаты. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на WABetaInfo.

Теперь пользователь мессенджера сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все пользователи, только люди из его записной книжки или никто. Помимо этого некоторые аккаунты можно внести в черный список.

Нововведение доступно в бета версиях программы 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android. В случае, если новая функция так и не появилась, можно переустановить приложение.