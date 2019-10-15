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В России зафиксировали редкую болезнь из-за токсичной рыбы

Российским медработникам удалось зафиксировать редкое заболевание. Как пишет журнал «Esquire», гаффскую болезнь диагностировали у семьи из трех человек в поселке Анчиры Тюменской области.

Источник: pixabay.com

Вначале эта болезнь по симптомам похожа на пищевое отравление, длящееся тем не менее дольше обычного - около трех суток. Затем у больных начинаются судороги, а потом отказывают почки и печень. В 1 - 2% случаев болезнь заканчивается летальным исходом, пишет «Российская газета».

Гаффская болезнь может развиться из-за употребления в пищу токсичной рыбы, которая становится таковой из-за съеденного планктона, зараженного ядовитыми веществами из грунта, или случайного заглатывания некоторых видов спорыньи с прибрежной растительности.

«Поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ № 1 двух членов семьи, еще один находится в больнице Тобольска. Предположительно, причиной стало употребление в пищу рыбы, которую они сами выловили», - прокомментировал представитель Роспотребнадзора.

Ведомство проводит расследование, исследуют воду и рыбу в окрестностях. Медработники обходят дома и предупреждают о возможном заражении.