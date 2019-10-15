В России и мире

Володин предложил перенаправлять неизрасходованные средства регионов

Неизрасходованные средства, направляемые в регионы на реализацию послания президента, можно переправлять на другие проекты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает «Парламентская газета».

«По итогам 9 месяцев по ряду ведомств средства не израсходованы на 90%. Может быть было бы лучше взять и перебросить их на другие статьи, проекты. У нас есть вопросы, которые мы можем решить: в регионах большой некомплект скорых, старая коммунальная техника, нехватка школьных автобусов», - сказал он.

По словам спикера, депутатам и министерствам необходимо консолидировать усилия на реализацию послания президента.

«Нам следует рассмотреть эти вопросы, в том числе в рамках возможности Госдумы. Если раньше мы контролировали ход управления ФАИПов, то сейчас ушли от этих подходов, а это наша неотъемлемая часть работы. Когда мы говорим, что где-то кто-то недорабатывает, то нужно помнить, что мы сами недорабатываем», - сказал он.

Володин подчеркнул, что депутатам следует жёстче контролировать исполнение бюджета и программ в своих регионах.

«Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и регионах. Болезнь - это единственное, что может быть аргументом <…>. А (вице-спикер Госдумы Петр) Толстой говорит, мандат сначала сдайте, может быть, и так. Не пришел на рассмотрение бюджета — это большой звоночек, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия», - добавил он.