В России и мире

Женщины стали играть более важную роль в общественно-политической жизни России

Согласно статистике, в России значительно возросла роль женщин в принятии решений. Об этом член комитета Государственной Думы по культуре Наталия Пилюс рассказала «Парламентской газете» по итогам прошедшей на днях конференции в Сочи.

Конференция «Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений», организованная Советом Европы, Минтрудом при участии МИДа, уполномоченного по правам человека и ряда международных организаций, прошла 17-18 октября.

Участники созданных на базе конференции рабочих групп обсудили различные подходы к реализации гендерного равенства в общественной и политической жизни, в том числе с учетом принятой Россией в 2017 году Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

«Если говорить о существующих на сегодняшний день статистических данных, то у нас значительно возросла роль женщин в принятии решений, - рассказала Наталия Пилюс. - Например, женщины стали более активно участвовать в органах местного самоуправления: из 210,9 тысячи депутатов муниципального уровня 54 процента мужчины и 46 процентов женщины».

На более высоких уровнях власти - среди глав муниципальных образований - пропорция меняется: две трети — мужчины, одна треть - женщины. В Государственной Думе женщины составляют всего 15,6 процента списочного состава депутатов — из семи заместителей председателя палаты трое женщин, а еще четыре женщины возглавляют думские комитеты. Кроме того, паритет в гендерном равенстве достигается благодаря тому, что одну из палат Федерального Собрания возглавляет женщина.

«Следует сказать, что Валентина Ивановна Матвиенко активно занимается женской тематикой и проводит большую работу в деле продвижения участия женщин в общественной и политической жизни, а также в деле борьбы с насилием», - отметила Пилюс.

Парламентарий добавила, что по опыту зарубежных стран, где женщины больше представлены в политической жизни, экономика также показывает успехи. В некоторых странах гендерного равенства добиваются путем квотирования: так, наша делегация в Совете Европы (где Пилюс отработала шесть лет в палате местных властей) по правилам организации должна иметь в своем составе не менее 30 процентов женщин.

«Тем не менее мы против того, чтобы применялось квотирование, потому что в этом подходе наблюдается определенная дискриминация и снисхождение. А у нашего государства позиция такая, что нужно создавать все условия для того, чтобы у женщин была возможность участвовать в общественной и политической жизни, - подчеркнула член думского комитета по культуре. - Так, например, партия «Единая Россия» проводит праймериз, в которых участвуют не только члены партии, но и беспартийные желающие. Только от знаний и опыта зависит, пройдут ли они предварительный отбор и будут ли участвовать в выборах».

По словам Наталии Пилюс, в нашей стране проведена серьезная работа по поддержке материнства и детства - это пособия и декретные отпуска (для сравнения: во Франции женщина может находиться в декрете лишь три месяца). Нельзя забывать и о материнском капитале, частичном возмещении ипотеки и программе «Молодая семья». Наконец, российские власти успешно выполнили поручение президента о том, чтобы все дети, начиная с трех лет, были обеспечены детскими садами, а в числе актуальных на сегодняшний день задач стоит вопрос об обеспечении всех маленьких россиян яслями.

«Цель прошедшей конференции - обсудить все эти вопросы и провести работу по подготовке доклада по теме конференции. Мы возьмем лучший опыт из международной практики для реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин», - резюмировала депутат.