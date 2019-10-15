В России и мире

В России зафиксировано свыше 205 тысяч киберпреступлений в 2019 году

В 2019 году в России было зарегистрировано более 205 тысяч преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года из числа подобных преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве, в отчетном периоде было раскрыто всего 48 260.

Ранее «Парламентская газета» сообщала о том, что в Совете Федерации готовят «дорожную карту» борьбы с киберпреступлениями, которая позволит правоохранительным органам более эффективно бороться с мошенничеством в электронных сетях.