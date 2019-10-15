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КПРФ возмутила обложка журнала «Дилетант» из-за карикатуры на Гитлера и Сталина

КПРФ пожалуется в Роскомнадзор и прокуратуру на журнал «Дилетант» за карикатуру на Сталина. Об этом изданию «Подъем» заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Сейчас вот эта вся антирусская публика просто озверела. Занимаются не просто провокациями! Им мало пожаров, которые были. Они не чувствуют, как сегодня земля дрожит под ногами этих жуликов и воров, которые уничтожали… Они бы не каркали, если бы не победа Красной армии и Сталина. Некому было бы каркать. Весь мир рукоплескал Советскому союзу. Во всех столицах Европы были названы именем Сталина улицы и бульвары. Я в Париже видел собственными глазами», - эмоционально отреагировал он.

По словам Геннадия Зюганову, в КПРФ намерены написать обращение в Роскомнадзор и прокуратуру. «Прокуратура должна расследовать и отправить за решетку кого положено. Это провокаторы», - заключил лидер компартии.

Отметим, что на обложке свежего выпуска журнала «Дилетант» опубликована реплика карикатуры американского художника Клиффорда Берримена, на которой изображена свадьба Гитлера и Сталина. Впервые она была опубликована в газете The Washington Star в октябре 1939 года. Карикатура посвящена заключению СССР с Германией Пакта о ненападении.

Ранее Алексей Венедиктов написал в Twitter о том, что магазин «Молодая гвардия» вернула редакции журнал «Дилетант» с обсуждаемым плакатом. «Обложка их возмутила. А секретные протоколы не возмущают», - отметил он.