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Юлия Пересильд восхитила поклонников своей растяжкой. ВИДЕО

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд показала в соцсети Instagram, как держит себя в форме. Подписчикам она призналась, что у нее был соблазн отказаться от тренировки, но она себя преодолела.

«Ночная смена до четырех утра... Потом отвела детей в школу и детский сад. А потом тренировка! Честно признаюсь, с утра придумывала варианты. Мол, позвоню и скажу тренеру: «Прости, приболела». Или: «Прости, после ночной смены и хочется спать, нет сил...» Вариантов было много, но решила идти! И вот уже бодра и полна сил! Вот что спорт животворящий делает!» - похвалилась Юлия, опубликовав видеоролик с тренировки. Причем довольно сложной: актриса делает растяжку, находясь в положении вниз головой.

«Вы мой кумир!» «Как все можно успевать? В таком темпе жить? И так выкладываться???! Вы киборг!» - восхитились подписчики.

Кстати, недавно Юлия Пересильд отметила свой юбилей - ей исполнилось 35 лет, и актрису с самого утра буквально завалили поздравлениями и подарками. Артистка рассказала изданию «7 дней», что сама своего возраста не ощущает. При этом она говорила, что самой пустой тратой денег считает абонемент в спортзал.

«Я, конечно, повзрослела, но где-то внутри все та же неуклюжая, смешная тюфтя, Юлька из Пскова, которая отмечает юбилей, 35-летие. Считать морщинки пока точно не собираюсь...Складывается впечатление, что я - очень спортивный человек. Я вынослива, если нужно будет на съемках сорок раз отжаться или пробежать десять километров, я смогу. Ради конкретной цели. Но если вы спросите, когда я последний раз была в спортзале, то даже не хочется отвечать, чтобы не смущать людей, которые придерживаются ЗОЖ. Абонемент в фитнес-зал был самой бесполезной тратой денег в моей жизни, потому что я там не была ни разу» - делилась Пересильд.

Похоже, актриса изменила свое мнение.