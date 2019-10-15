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Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном питании для младших классов

24.10.2019 08:29|ПсковКомментариев: 0

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о бесплатном питании для младших классов. Документ также устанавливает требование об обязательном оповещении родителей о школьном меню и систематизирует все существующие разрозненные акты, касающиеся требований к качеству пищевой продукции для детей, пишет ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

По словам Яровой, пятая часть всех заболеваний, возникающих у детей, связана с органами пищеварения. «Принципиальным подходом в этом законе является гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Более 7 млн ребятишек сегодня обучаются в начальной школе, то есть фактически для всех ребят законом мы устанавливаем прямую гарантию обеспечения их горячим бесплатным питанием», - сообщила она журналистам в четверг. Законопроект предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

«Впервые появляются очень важные правовые определения того, что является здоровым питанием, что является безопасной и качественной пищевой продукцией. Появляются требования соответствия именно для детских пищевых продуктов и детского питания. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов», - добавила Яровая.

Политик отметила, что законопроект систематизирует все существующие сегодня разрозненные акты, касающиеся требований к качеству пищевой продукции для детей. По ее словам, одновременно устанавливается требование об информировании родителей о меню в учебном учреждении.

«Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное безопасного питания учащихся младших классов, - сообщил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства».

Яровая подчеркнула, что ряд новелл выходит за пределы регулирования вопроса школьного питания. «Мы касаемся защиты и гарантии обеспечения здоровым качественным питанием и таких социальных групп, как инвалиды, пациенты социальных учреждений. Речь идет о трехразовом горячем питании в таких учреждениях», - добавила она.

По ее словам, сейчас также анализируется действующее законодательство в части ответственности за нарушение требований по производству безопасного и качественного продукта. «Поэтому в части обеспечения законных прав и интересов детей мы будем предлагать ужесточение требований и повышенную ответственность. И в целом сбалансируем подходы, связанные с тем, чтобы было невыгодно нарушать действующее законодательство, производить фальсифицированную продукцию», - заключила она.

В апреле замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.

Источник: Псковская Лента Новостей
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