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Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года включительно.

«Законопроект носит технический характер, необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ», - сказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, представляя законопроект.

По ее словам, документ не подразумевает изменение размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. «Это означает, что доходы бюджета Пенсионного фонда РФ, по предварительной оценке, увеличатся на сумму более 634 млрд рублей, что позволяет направить дополнительные поступления на текущие выплаты страховых пенсий», - пояснила она. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддерживает концепцию документа, Счетная палата РФ также не имеет к нему замечаний, добавила парламентарий.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.