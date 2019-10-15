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СМИ узнали подробности о солдате-срочнике, убившем 8 сослуживцев в Забайкалье

В Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли 8 человек и еще 2 - получили ранения различной степени тяжести, сообщило Минобороны. Как пишет портал «Ведомости», устроивший стрельбу солдат был задержан при попытке бегства, сейчас с ним ведутся следственные действия.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Рамиль Шамсутдинов служил в роте охраны авиационной ремонтно-технической базы. При смене караула он открыл огонь из табельного огнестрельного оружия, 6 его сослуживцев и двое офицеров погибли. Двое пострадавших находятся в военном госпитале, по информации Минобороны, угрозы их жизни нет. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух или более лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный около 18.20 по местному времени. Войсковая часть № 54160 подчиняется 12-му главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.

Минобороны предполагает, что у Рамиля Шамсутдинова мог случиться нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы. Ведомство не уточнило, о каких обстоятельствах идет речь.

Окончательно установить мотивы, по которым Рамиль Шамсутдинов решился на убийство, предстоит не только Следственному комитету России, но и специальной комиссии Минобороны, которую возглавил замминистра Андрей Картаполов, говорит источник в ведомстве. По предварительным данным, расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который уже сегодня должен был покинуть расположение части из-за демобилизации, уточняет собеседник «Ведомостей». По словам человека, близкого к ведомству, солдат-срочник, устроивший стрельбу в комплексе учебной подготовки, прибыл в расположение части около четырех месяцев назад.

Как сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах, военные следователи на данный момент изучают все версии произошедшего, как связанные с прохождением военной службы Рамилем Шамсутдиновым, в том числе с неуставными отношениями, так и не связанные. С задержанным будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, будут также изучены вопросы морально-психологического климата и психологического обеспечения в воинской части. Комиссия Минобороны во главе с Андреем Картаполовым уже вылетела на место происшествия.