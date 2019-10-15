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Дмитрий Медведев велел обосновывать штрафы за незначительное превышение скорости

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10 - 20 километров в час. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источник: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Как пишет портал «Газета.ру», доклад по данному вопросу они должны предоставить правительству ко 2 декабря.

С 2013 года небольшое превышение скорости не является наказуемым. Штраф выписывается водителям, которые нарушают скоростной режим на 20 километров в час. Однако правительство задумывается о возвращении наказаний за небольшие превышения.

Кроме того, Медведев велел создать меры по наказанию иностранцев, которые нарушают ПДД.

Также по указу премьера ведомства должны пересмотреть принципы формирования дорожных фондов. Отмечается, что из-за этого могут измениться и правила расчета транспортного налога.