Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Розыгрыш Билетов
не думай о Yota
Аварий не будет!
Где переобуть машину?
Идеальное авто в Автотим
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
Кто такие шабашники?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Вера Брежнева в Пскове
Штраф за оскорбление коллектора
«Бригадный Подряд» в Пскове
Сапоги на первые морозы
Не в коня корм?
Школа принимающих родителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 25.10.2019 22:120 СМИ узнали подробности о солдате-срочнике, убившем 8 сослуживцев в Забайкалье 25.10.2019 13:074 Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года 24.10.2019 22:0619 Юлия Пересильд восхитила поклонников своей растяжкой. ВИДЕО 24.10.2019 19:523 КПРФ возмутила обложка журнала «Дилетант» из-за карикатуры на Гитлера и Сталина 24.10.2019 14:370 В России зафиксировано свыше 205 тысяч киберпреступлений в 2019 году
 
 
 
Самое популярное 23.10.2019 12:3916 Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области 23.10.2019 17:1920 Новым гендиректором «Псковпассажиравтотранса» станет Юрий Киргинцев - источник 22.10.2019 14:4416 Увеличение времени продажи алкоголя - за или против? 22.10.2019 17:255 Кому положена региональная доплата к пенсии?  24.10.2019 18:282 Три иномарки столкнулись на Ольгинском мосту. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Дмитрий Медведев велел обосновывать штрафы за незначительное превышение скорости

25.10.2019 23:48|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10 - 20 километров в час. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источник: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Как пишет портал «Газета.ру», доклад по данному вопросу они должны предоставить правительству ко 2 декабря.

С 2013 года небольшое превышение скорости не является наказуемым. Штраф выписывается водителям, которые нарушают скоростной режим на 20 километров в час. Однако правительство задумывается о возвращении наказаний за небольшие превышения.

Кроме того, Медведев велел создать меры по наказанию иностранцев, которые нарушают ПДД.

Также по указу премьера ведомства должны пересмотреть принципы формирования дорожных фондов. Отмечается, что из-за этого могут измениться и правила расчета транспортного налога.

Теги: #дороги #дорожное движение #транспорт #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 528 человек
25.10.2019, 23:480 Дмитрий Медведев велел обосновывать штрафы за незначительное превышение скорости 25.10.2019, 23:280 В Опочецком районе полицейские остановили нетрезвую автоледи на «Волге» 25.10.2019, 22:520 Полицейские установили подозреваемых в кражах в Гдовском районе, Палкино и Себеже 25.10.2019, 22:320 В Пскове планируют изменить порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути
25.10.2019, 22:121 СМИ узнали подробности о солдате-срочнике, убившем 8 сослуживцев в Забайкалье 25.10.2019, 22:000 Сотрудники «Горводоканала» убрали прилегающую к объектам предприятия территорию 25.10.2019, 21:400 Сотрудники ИК-4 рассказали старшеклассникам Середкинской школы об учебе в ведомственных вузах 25.10.2019, 21:280 Банк России снизит ключевую ставку до уровня 6,5%
25.10.2019, 21:200 Псковская областная библиотека детства и юношества приглашает в бесплатную фотошколу 25.10.2019, 21:000 В развитии Талабских островов определенно есть положительные сдвиги - глава Псковского района 25.10.2019, 20:471 В Великих Луках определили подрядчика на строительство новой школы на 800 мест 25.10.2019, 20:373 Дмитрий Медведев согласился переименовать возглавляемую Иваном Цецерским ассоциацию
25.10.2019, 20:354 «Акценты» Донецкого: Who is леди Полонская, «варяг» для «Псковпассажиравтотранса» и голая ведьма 25.10.2019, 20:260 Чем благотворители могут помочь реготделению фонда «Старость в радость»? 25.10.2019, 20:120 Житель Псковского района руками продавил стену мастерской и похитил инструменты и топливо 25.10.2019, 19:530 Завтра в Псковской области ожидают небольшие дожди и порывистый ветер
25.10.2019, 19:371 В Великих Луках заканчивают строить детсад на 140 мест 25.10.2019, 19:270 В сельские клубы Опочецкого района передано новое оборудование 25.10.2019, 19:200 Дарья Козьякова о зарплатах чиновников, кадровом голоде и проблемах заповедных территорий 25.10.2019, 19:120 27 октября завершается прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»
25.10.2019, 19:120 Работа дорожников на трассе Ваулино-Торошино высоко оценена, в том числе местными жителями - Наталья Федорова 25.10.2019, 19:078 Транспортный налог в Псковской области предлагается приблизить к ставкам в соседних регионах Северо-Запада 25.10.2019, 19:060 Профком МУП «ЖКХ» Островского района подвел итоги работы за год 25.10.2019, 19:050 ПЛН-ТВ: Псковичи о Совете собственников жилого дома
25.10.2019, 18:460 Следственное управление взяло дело одной из великолукских организаций на особый контроль 25.10.2019, 18:380 Выставка обережных славянских кукол открылась в Псковском политехническом колледже 25.10.2019, 18:180 Губернатор Псковской области выразил соболезнования близким Валерия Кондратьева 25.10.2019, 18:090 Кладбища рядом с поселением Купровщина не будет - глава Псковского района
25.10.2019, 18:000 Подведены итоги учебно-методических сборов сотрудников ОСН Северо-Западного федерального округа 25.10.2019, 17:510 В Пыталово перед судом предстанут 8 граждан Вьетнама по обвинению в незаконном пересечении границы 25.10.2019, 17:470 Появилось видео с операции по пресечению незаконной деятельности игорного клуба в Пскове 25.10.2019, 17:460 Бюджет Псковского района на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность
25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву» 25.10.2019, 17:300 У Псковской области появился еще один финансовый партнер 25.10.2019, 17:295 И. п. секретаря реготделения «Единой России» Александр Козловский намерен укрепить позиции партии в Псковской области 25.10.2019, 17:270 Светлана Мельничук: В общественную приемную Союза пенсионеров обращается до 15 человек в день
25.10.2019, 17:220 Наталья Федорова: У Псковского района выстроен конструктивный диалог с регоператором ТКО 25.10.2019, 17:111 У Псковского гуманитарного лицея появился стадион стоимостью миллион рублей 25.10.2019, 16:592 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019, 16:525 Новый гендиректор «Псковпассажиравтотранса» пообещал сделать все для процветания предприятия. ФОТО
25.10.2019, 16:501 Павильон Псковского хлебокомбината на рынке «Нива» переехал в новое помещение 25.10.2019, 16:441 В Пскове для детей откроется школа управления марсоходом 25.10.2019, 16:270 Михаил Ведерников поздравил таможенников Псковской области: Блестяще справляются 25.10.2019, 16:190 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту организации подпольного игорного клуба
25.10.2019, 16:160 Псковский филиал Академии ФСИН России отметил свое 27-летие 25.10.2019, 16:091 Глава Псковского района Наталья Федорова прокомментировала увольнение своего первого зама Владимира Кузя 25.10.2019, 16:000 В Псковском колледже искусств пройдет мастер-класс по игре на терменвоксе 25.10.2019, 15:530 В «Университете третьего возраста» обучаются более 2 тысяч человек
25.10.2019, 15:440 Молодежный центр приглашает псковичей принять участие в традиционном Сретенском балу 25.10.2019, 15:361 17 жителей Гдовского района пришли на депутатский прием к Владимиру Яникову 25.10.2019, 15:280 Реготделение фонда «Старость в радость»: Наша главная задача - создание волонтерских команд на местах 25.10.2019, 15:200 «Акваполис» приглашает псковичей на «Космо-шоу»
25.10.2019, 15:123 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами 25.10.2019, 15:040 Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу 25.10.2019, 15:000 «Дело Луначарского» с лидерами группы «Отцы хороших звуков». ВИДЕО 25.10.2019, 14:511 Кадастровую палату по Псковской области поздравили с 20-летием
25.10.2019, 14:430 Социальный проект «Тимуровцы»: Некоторые думают, что мы - бесплатная клининговая компания 25.10.2019, 14:3523 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра 25.10.2019, 14:210 Результаты борьбы с «черными кредиторами» обсудили в Псковской области 25.10.2019, 14:120 В Псковской области начался прием заявок на соискание премий в области культуры, архитектуры и журналистики
25.10.2019, 14:0011 Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»? 25.10.2019, 13:540 ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России 25.10.2019, 13:510 Жителю Псковского района грозит до 5 лет колонии за угон иномарки нетрезвого знакомого 25.10.2019, 13:450 Выставка книг и икон из храма св. Александра Невского откроется в Доме офицеров 30 октября
25.10.2019, 13:390 Общественник Алексей Кириллов похвалил шесть псковских ТОСов за активность 25.10.2019, 13:300 Жительница Псковского района получила 3 года условно за удар ножом в живот знакомой 25.10.2019, 13:251 Архсовет: Достучаться до чиновников 25.10.2019, 13:161 В октябре начнется процедура формирования нового состава Молодежного парламента
25.10.2019, 13:074 Госдума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года 25.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 25.10.2019, 13:020 Командно-штабные учения прошли в здании поликлиники №3 25.10.2019, 12:560 Девочку с травмой позвоночника санавиация доставила из Великих Лук в Ленобласть
25.10.2019, 12:470 29 вопросов включено в основную повестку очередной сессии Псковской гордумы 25.10.2019, 12:450 Пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области получат 12,5 млн рублей грантовой поддержки 25.10.2019, 12:390 В гостях у программы «Дело Луначарского» лидеры группы «Отцы хороших звуков» 25.10.2019, 12:360 Финансовое управление администрации Пскова ожидают структурные изменения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.