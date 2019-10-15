Владимир Жириновский предложил создать магазины с просрочкой

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
Как пишет РИА «Новости», политик обратил внимание на то, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. По его мнению, эти товары нужно продавать по сниженной цене.
«Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей» - отметил Владимир Жириновский своем аккаунте в твиттере.
Председатель ЛДПР уверен, что подобная мера принесет пользу россиянам с низкими доходами.