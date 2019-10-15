В России и мире

Владимир Жириновский предложил создать магазины с просрочкой

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Как пишет РИА «Новости», политик обратил внимание на то, что ежегодно в России уничтожаются сотни тонн просроченных продуктов. По его мнению, эти товары нужно продавать по сниженной цене.

«Условно говоря, хлеб не по 40, а по 10 рублей» - отметил Владимир Жириновский своем аккаунте в твиттере.

Председатель ЛДПР уверен, что подобная мера принесет пользу россиянам с низкими доходами.