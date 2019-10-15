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Конор Макгрегор хочет жить и тренироваться в России

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве. Об этом он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант».

Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»

«Я бы хотел и буду драться в России, в Москве. Будет бой для людей, и сейчас просто смотрю площадки. Хочу купить что-то большое, чтобы тренироваться здесь и жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальная», - сказал спортсмен, пишет РИА «Новости».

Он также признался, что планирует привезти сына в Москву.

На днях Макгрегор выступил на пресс-конференции для российских СМИ и объявил о желании провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бой, по его словам, должен состояться в Москве в следующем году.